Spezia-Cagliari 2-1, le pagelle: Zoet para tutto, Maggiore-Piccoli decisivi. Male Klavan e Nandez

SPEZIA-CAGLIARI 2-1

Marcatori: 50' Piccoli (S), 80' Maggiore (S), 84' Pereiro (C)

SPEZIA

Zoet 7 - Nel primo tempo compie due belle parate su Joao Pedro, non si lascia sorprendere dai timidi tentativi dalla distanza degli avversari. Nella ripresa compie un vero e proprio miracolo con i piedi su Pereiro, si ripete su Nandez. Decisivo.

Ferrer 6 - Fa avanti e indietro sulla fascia: in difesa se la cava bene e spesso aiuta i due centrali; si propone con regolarità nella metà campo avversaria. Soffre un po’ quando il Cagliari passa al 4-4-2 (o 4-2-4).

Ismajli 6 - Nel primo tempo si perde in un paio di occasioni Joao Pedro, ma con il passare dei misuri adotta le giuste contromisure.

Erlic 6 - Qualche errore con il pallone tra i piedi in fase d’impostazione, ma a livello di marcatura è attento su Pavoletti ed è quello che conta di più (Dall’81’ Terzi s.v.).

Marchizza 6 - Anche lui, come Ferrer, fa bene entrambe le fasi di gioco. Rischia poco e nulla contro Nandez (Dal 46’ Bastoni 6.5 - Entra in campo con il piglio giusto. E quando decide di accelerare sulla fascia è imprendibile. Meraviglioso l’assist per il gol di Maggiore).

Ricci 6 - Nella fase iniziale fatica più del dovuto perché Semplici lo “ingabbia”: forza qualche giocata e sbaglia. Quando ha più spazio per agire, sale in cattedra.

Pobega 5.5 - Tanto lavoro sporco, recupera diversi palloni ma sbaglia anche qualche passaggio di troppo. Non è stata la sua miglior partita (Dal 56’ Sena 6 - Dà fisicità e freschezza nel settore centrale del campo).

Maggiore 7 - Svaria un po’ per tutto il settore centrale del campo e quando può s’inserisce per creare superiorità numerica sulla trequarti. Nel secondo tempo domina la scena: mette lo zampino sul gol del vantaggio, esce dal cilindro il 2-0 (Dall’81’ Acampora s.v.).

Gyasi 6.5 - Meno appariscente rispetto al solito, anche perché viene servito male dai compagni. E Lykogiannis non lo perde di vista un secondo. Nella ripresa trova più spazi e serve a Piccoli il pallone del vantaggio.

Farias 6 - Ha voglia di fare, di spaccare tutto e dimostrare alla squadra che ne detiene il cartellino di essere ancora un calciatore in grado di poter fare la differenza. Calcia un paio di volte in porta, ma non crea grossi grattacapi a Cragno. Tarantolato.

Piccoli 7 - Fa continuamente a sportellate con Godin, l’esito del duello è costantemente imprevedibile. Ha una ghiotta chance a fine primo tempo, ma non la sfrutta. Si fa perdonare nella ripresa, con un’inzuccata da centravanti vero (Dal 66’ Nzola 6 - Ci mette il fisico, prova sfiora anche la rete).

Italiano 6.5 - La sua squadra gioca con coraggio, andando a pressare alto il portatore di palla avversario. L’inserimento di Bastoni spacca la partita. Lo Spezia vola a +7 sul Cagliari terzultimo e potrà lavorare durante la sosta con maggior tranquillità.

CAGLIARI

Cragno 5,5 - Subisce due gol, ma è esente da colpe su entrambi. Per il resto non viene sollecitato chissà quanto, ma resta attento sulle uscite.

Klavan 5 - Non doveva essere titolare, ma il k.o. di Ceppitelli lo lancia in campo. Ma la partita non è delle migliori. E' infatti da un suo errore - da matita blu - che nasce il vantaggio dello Spezia. Dall'82' Tripaldelli s.v.

Godin 6 - Meglio dei compagni di reparto perché quando entra lo fa con determinazione, ma i meccanismi con Semplici sono ancora da registrare.

Rugani 5,5 - Si fa saltare troppo facilmente quando è costretto a scalare e non accorcia su Piccoli sull'1-0.

Nandez 5 - Leo Sena gli scippa il pallone troppo facilmente e dà il la all'azione del 2-0 dello Spezia, che dunque El Leon si porta sulla coscienza. Prima da esterno nel 3-5-2 e poi da terzino nel 4-4-2 è fuori ruolo e si vede.

Marin 5,5 - La capacità di inserimento c'è, ma lo Spezia non gli dà spazi. E sul pressing avversario va in affanno.

Duncan 5 - I piedi non sono esattamente da regista, per questo cerca di fare la cosa più semplice. Ma è ancora troppo macchinoso e soffre oltremisura. Dall'82' Cerri s.v.

Nainggolan 6 - Quando la palla arriva a lui il gioco del Cagliari si velocizza. Nel finale prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma nelle scelte è troppo precipitoso.

Lykogiannis 5,5 - Gara complicata per lui, spesso seguito da Gyasi quando scende sulla corsia. Per questo davanti manca il suo apporto, quello a cui ci ha abituato in altre gare. Dal 69' Gaston Pereiro 6 - Si mangia un gol clamoroso prima, ma poi trova la gioia personale e riapre la partita.

Joao Pedro 6,5 - In meno di 13 minuti va vicino al gol per tre volte: di destro, di sinistro, di testa. E' il pericolo numero uno per la difesa avversaria, cosa che accade sovente, oltre che l'anima del Cagliari. Anche stavolta a segno ci va, ma gli viene annullato per un fuorigioco di Simeone.

Pavoletti 5 - Un paio di sponde, un colpo di testa fuori misura e null'altro. Così facendo farà fatica a tenersi stretto il posto appena conquistato su Simeone. Dal 70' Simeone 5,5 - Entra lui e il Cagliari comincia a creare occasioni importanti. Ma ne sciupa una incredibile, a tu per tu con Zoet, con un pallone solo da spingere in porta. Colpa di una maledetta zolla o di poca determinazione?

All. Leonardo Semplici 5,5 - La difesa - almeno nel primo tempo - sembra essere ben registrata, ma poi crolla. Lo Spezia è anche fortunato a segnare, è bene dirlo. Ma è sulla fase offensiva che l'allenatore deve mettere mano. Il Cagliari non riparte con ardore e fa una fatica tremenda a creare trame con la palla a terra. Passa poi al 4-4-2 e qualcosa di più si costruisce con le palle alte, ma la porta è stregata. Deve fare di più, ma che sfortuna.