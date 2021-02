Spezia-Milan 2-0, le pagelle: Agudelo funambolico, Ibrahimovic non la vede mai

SPEZIA (pagelle a cura di Andrea Piras)

Provedel 6.5 - Inizia con qualche errore su rinvio, poi aggiusta la mira disputando una partita tranquilla ma allo stesso tempo attenta sulle uscite alte. Per il resto mai sollecitato dalle punte rossonere.

Vignali 7 - Gioca tre quarti di gara con un giallo sulle spalle che forse non meritava ma non ne risente. Gioca spesso d’anticipo su Leao recuperando un gran numero di palloni.

Erlic 7 - Di fronte ha attaccanti del calibro di Ibrahimovic. Solo a pronunciare il nome dello svedese tremerebbero le gambe ma non a lui che è sempre concentrato su ogni palloni.

Ismajli 7 - Sempre al posto giusto al momento giusto. Sia di testa che di piede arriva sempre per primo sul pallone impedendo agli avversari la conclusione in porta.

Bastoni 7.5 - Spezzino di nascita segna sotto la Curva Ferrovia con una fiondata con il mancino che inchioda Donnarumma. Un’immagine, un’istantanea da vedere e rivedere.

Estevez 7 - Rientra in campo dal primo minuto nel ruolo di mezzala. Corre come un forsennato in mezzo al campo, aggredisce subito alto i calciatori rossoneri. Fornisce l'assist per il 2-0 di Bastoni.

Ricci 7 - Si abbassa per costruire l’azione, si alza per andare a pressare i portatori di palla della squadra di Pioli. Spende tante energie ma è sempre molto importante per la manovra di Italiano. Suo l’assist per il tap in vincente di Maggiore.

Maggiore 7.5 - Italiano lo alza quasi sulla linea di Agudelo per non permettere al Milan di partire dal basso. Cerca sempre l’incursione in area e da una di queste realizza il gol del meritato vantaggio bianco (Dall’82’ Acampora sv).

Gyasi 7 - Esterno a tutta fascia. Lo si trova in area del Milan e a ridosso di Vignali per aiutarlo su Theo Hernandez risultando sempre prezioso.

Agudelo 7.5 - A dir poco funambolico. Deve fronteggiare la fisicità dei difensori centrali rossoneri e lui ci mette la rapidità e tecnica facendo capire poco agli avversari. Dopo dieci minuti sfiora il vantaggio poi sale letteralmente in cattedra. Da un suo recupero nasce il vantaggio di Maggiore.

Saponara 7 - Schierato sulla corsia di sinistra da Italiano, cerca molto l’inserimento verso l’area di rigore chiamando Donnarumma alla grande parata sfiorando il gol.

Allenatore Vincenzo Italiano 8 - Non solo ingabbia il Milan ma lo rende inoffensivo e lo domina con il gioco espresso magistralmente dai suoi ragazzi che, questa sera e da inizio dell’anno, meritano solo applausi.

- - -

MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Donnarumma 6 - Strepitoso su Saponara a inizio partita, non può nulla sulle due reti spezzine.

Dalot 5 - Non sappiamo se con uno Spezia così anche Calabria sarebbe rimasto schiacciato dietro. Il compito del portoghese è soprattutto di contenimento e nonostante qualche buon intervento spesso va in affanno. Rischia il fallo da rigore su Saponara, ma dalla punizione seguente il gol arriva ugualmente.

Kjaer 6 -Ci mette una pezza su Agudelo dopo pochi minuti quando aveva un'autostrada per concludere a rete, si ripete nella ripresa immolandosi quando lo Spezia schiaccia il Milan sempre più. (Dal 65' Tomori 6 - Entra a giochi praticamente fatti. Non è troppo impegnato).

Romagnoli 5.5 - Scivola nel vero senso della parola davanti ad Agudelo lasciandolo involarsi verso Donnarumma. Sfortunato quando per anticipare Ricci serve un assist involontario a Maggiore.

Théo Hernandez 5.5 - Schiacciato come tutta la squadra, ha un paio di lampi nel primo tempo ma non riesce mai a spingersi in avanti se non quando la partita è compromessa. Perde palla in occasione del gol del vantaggio spezzino.

Bennacer 5.5 - Si rivede titolare dopo due mesi e trova un avversario più complicato del previsto. L'atteggiamento dello Spezia lo costringe a partire troppo spesso dal basso e il pressing costante avversario lo porta anche a sbagliare qualche appoggio di troppo. (dal 64' Meite 5 - Entra e dopo tre minuti arriva in ritardo su Bastoni che può concludere a rete).

Kessie 5.5 - Come il compagno di reparto non riesce a dare supporto alla manovra offensiva rimanendo schiacciato dietro.

Saelemaekers 5.5 - Aiuta Dalot in difesa, prova a innescare qualche ripartenza nel primo tempo ma nella ripresa anche lui naufraga. (Dall'83' Castillejo sv).

Calhanoglu 5 - Non illumina la manovra e si vede. Qualche punizione, qualche pallone recuperato ma non è decisamente la sua serata. (Dall'83' Hauge sv).

Leao 5 - Un paio di serpentine però sempre con il dribbling di troppo. (Dal 64' Mandzukic 5.5 - Pochi palloni toccati, non cambia l'inerzia della partita).

Ibrahimovic 5 - Lo Spezia pressa alto e la sua strategia funziona, al punto che i compagni di squadra non riescono a fornirgli palloni. Al resto ci pensano i difensori che lo ingabbiano. È costretto ad arretrare per partecipare alla manovra, ma non è mai pericoloso.

Allenatore Stefano Pioli 5 - Lo Spezia presa alto, altissimo da subito. E non fa respirare il Milan ridotto a una partita da provinciale: catenaccio e contropiede. Va bene nel primo tempo ma non riesce ad apportare accorgimenti nel secondo tempo dove la situazione precipita. I cambi arrivano solo dopo il primo gol.