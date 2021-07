Spezia, occhi in Danimarca: si segue Lindstrom, giovane trequartista del Brondby

vedi letture

Sguardo all’estero per lo Spezia. La formazione aquilotta, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, starebbe valutando alcuni profili in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i liguri starebbero osservando Jesper Lindstrom, trequartista del Brondby.