Spezia, rebus allenatore: Tedesco e Giampaolo piste complicate, spunta Venturato

Oggi ci sarà l'annuncio della risoluzione con Vincenzo Italiano, così lo Spezia sarà ufficialmente senza allenatore. E la panchina resta un rebus complicato da sbrogliare. Domenico Tedesco è ipotesi difficile, così come Marco Giamapolo che è ancora legato al Torino e non è convinto della destinazione. La terza, più semplice pista porta a Roberto Venturato, appena separatosi col Cittadella dopo sei anni, ma in questo caso i dubbi sono della società bianconera perché il tecnico italo-australiano non ha mai calcato il palcoscenico della Serie A.