Spezia, Verde: "Peccato, l'avevamo ripresa. Continuando così ci toglieremo soddisfazioni"

Daniele Verde esterno offensivo dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club ligure dopo la sconfitta contro la Roma: "C'è rammarico perché eravamo stati molto bravi a riprendere una gara che sembrava persa, c'è voluta forza di volontà e grande determinazione, poi però all'ultima azione avremmo potuto sicuramente fare meglio. In ogni caso voglio prendere tutto ciò che di buono abbiamo fatto vedere oggi, son convinto che se dovessimo continuare con questo affiatamento in questa direzione potremo toglierci soddisfazioni. Sul 3-1 tante squadre avrebbero mollato, noi siamo rimasti in partita e a testa bassa, contro una grande squadra, abbiamo agguantato il pari con gli artigli. Abbiamo dimostrato di poter battagliare su ogni campo contro ogni avversario, ora dovremo pensare alla trasferta di Napoli in Coppa e poi avremo il fondamentale match casalingo contro l'Udinese. Chiudiamo il girone d'andata a 18 punti, in una posizoe di classifica positiva, quindi c'è da rimanere assolutamente ottimisti".