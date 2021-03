Sportiello & Co, Costacurta: "Quanti errori delle italiane in Champions, raro vederne tanti"

vedi letture

L’Atalanta saluta la Champions League anche per l’ennesimo errore di leggerezza commesso da una squadra italiana, l’1-0 segnato dal Real Madrid per una topica di Sportiello in uscita bassa. Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta commenta così: “Nelle partite delle italiane ci sono stati errori quasi clamorosi. Dall’Inter alla Juve, passando per la Lazio. Guardavo altre partite, è difficile vedere gol così. Poi, certo, Modric fa una giocata che tu speri non avvenga. Ma questi sono giocatori in grado di farle”.