Stagione da dimenticare, ma Sensi spera ancora nell'Europeo. Con un occhio al mercato

Non è stata una stagione facile per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter nel corso di questa stagione ha inanellato appena 635 minuti in tutte le competizioni, frenato nel corso di tutta l’annata da problemi di natura muscolare. Un peccato per lui, per l’Inter che avrebbe potuto beneficiare di un’alternativa in più, ma anche per Roberto Mancini, che sul calciatore ex Sassuolo intendeva puntare. E anche adesso continua a farlo. Sensi è infatti entrato nella lista dei 28 per l’Europeo e spera di superare anche l’ultimo taglio, sebbene la concorrenza di Bryan Cristante e Matteo Pessina sia agguerrita.

Sensi anche adesso è alle prese con un problema muscolare, accusato nel corso dell’ultima gara di campionato contro l’Udinese, e per questo continuano ad non essere molte le chance di farcela. Ma riuscire a inanellare qualche presenza nella kermesse iridata rappresenterebbe sicuramente un’iniezione di fiducia e un boost per il suo mercato. Non è infatti un mistero che diversi club lo stiano seguendo, dallo Shakhtar Doneskt di Roberto De Zerbi alla Fiorentina di Gennaro Gattuso. L’Inter aspetta e, vista la necessità di fare cassa, non si opporrebbe a una partenza del calciatore in presenza di un’offerta importante.