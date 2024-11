Stam crede al Milan: "Scudetto ancora possibile. Reijnders? Sarà fra i top al mondo"

L'ex difensore del Milan e della Nazionale olandese, Jaap Stam, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nella quale si è soffermato a parlare dei rossoneri ed anche della lotta Scudetto.

Ecco le sue parole: "Il Milan sta crescendo e lo sviluppo del progetto sta andando molto bene. In Serie A non è ancora in cima alla classifica, ma avrà la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni: sono stati giocati solo tre mesi e restano ancora tante giornate. Sognare lo Scudetto? Sì, perché anche le altre lasceranno punti per strada. Nell’arco di un campionato prima o poi succede da tutti". I risultati altalenanti non devono preoccupare: "Non bisogna essere preoccupati o delusi. Questa squadra migliorerà e mostrerà tutte le sue qualità. Quando si cambia allenatore bisogna essere pazienti, ma i giocatori in grado di fare la differenza il Milan li ha".

Parlando di singoli, Stam difende Leao: "A Madrid è stato decisivo e ha confermato di avere doti fuori dal comune". Su Reijnders solo parole al miele: "Tijjani sa fare tutto: è bravo nel lanciare, nel portare la palla e nell’uscire dal pressing, ma sa anche arrivare alla conclusione. Non dico che sia già uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma lo diventerà perché sono convinto che non abbiamo ancora visto tutto il suo potenziale. Il Milan fa bene a tenerselo stretto perché probabilmente i top club della Premier League lo staranno già seguendo".