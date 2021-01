Stasera il derby d'Italia, Damascelli: "Pirlo ha sbagliato a dire che vale una finale Champions"

"Pirlo ha osato dire che per la Juventus sarà come una finale di Champions. Ha sbagliato sede, non è più al Milan e nemmeno all’Inter. Basta essere la Juventus, senza la Champions ma in campionato". A scriverlo il giornalista Tony Damascelli, che nel suo editoriale scritto per il quotidiano 'Il Giornale' ha criticato l'allenatore bianconero per l'enfasi che ha dato alla partita nella conferenza stampa della vigilia. "Pirlo - scrive - può sfruttare spunti individuali, nel dribbling e nell’azione singola e su questo punterà per non venire travolta da una squadra decisamente superiore con tutti gli effettivi a disposizione e la voglia matta del suo allenatore di vincere la partita della vita.