Stasera il derby d'Italia, per i lettori di TMW sarà la Juve di Pirlo a spuntarla sull'Inter

"Colpo in trasferta della Juve, che nel 2021 sta trovando continuità". È stata questa la risposta più votata nell'ultimo sondaggio di TMW, relativo al big match in programma stasera a San Siro fra Inter e Juventus. Secondo il 46,83% dei lettori che hanno votato sarà infatti la formazione bianconera ad avere la meglio contro Lukaku e compagni. È invece pari al 33,65% la percentuale di vittoria della truppa del grande ex Antonio Conte, mentre solamente il 19,52% dei votanti ha individuato il pareggio come pronostico del tanto atteso derby d'Italia.

Risultati sondaggio (voti totali 835):

- Vincerà l'Inter, la squadra di Conte confermerà il suo buon momento 33,65 %

- Finirà in parità, sarà un match molto equilibrato 19,52 %

- Colpo in trasferta della Juve, che nel 2021 sta trovando continuità 46,83 %