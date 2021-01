Stroppa: "Tanto da recriminare nel girone d'andata, il Crotone ha le carte in regola per salvarsi"

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha presentato in conferenza stampa lo scontro salvezza col Genoa di Ballardini e commentato anche il girone d'andata dei suoi rossoblù: "Domani affrontiamo una squadra temibile, che ha messo dentro giocatori di livello internazionale, con una rosa super competitiva così come quella della Fiorentina. Inoltre i rossoblù non prendono gol da diverse partite, questo basta per capire qual è la loro forza".

Vi attende un girone di ritorno impegnativo ma non impossibile per raggiungere la salvezza.

"Se guardiamo al nostro percorso c'è tanto da recriminare nonostante i nostri limiti e le cose non buone, ci sono state prestazioni straordinarie, non solo per il gioco, ma per occasioni create e modo di tenere il campo. Purtroppo abbiamo raccolto meno, mi auguro di continuare così e facendo meglio in termine di punti. Sono convinto che il Crotone abbia le carte in regola per salvarsi”.