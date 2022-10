Sturm Graz-Lazio, le formazioni ufficiali: Immobile presente, c'è Mario Gila in difesa

Ilzer e Sarri hanno diramato le proprie scelte per la sfida fra Sturm Graz e Lazio, in programma alle 18.45 in Austria. Mario Gila la novità in difesa, mentre davanti ci saranno Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Sturm Graz (3-4-1-2)

Siebenhandl; Affengruber, Stankovic, Wurhrich; Gazibegovic, Hierlander, Prass, Dante; Horvat; Ajeti, Boving.

Allenatore: Ilzer.

Lazio (4-3-3)

Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Allenatore: Sarri.