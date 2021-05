Superlega, comunicato Juve, Real e Barça: "Opportunità unica per il rilancio del calcio"

È arrivata la risposta di Juventus, Real Madrid e Barcellona, i tre club fondatori della Superlega deferiti agli organi disciplinari della UEFA nella giornata di ieri. Società che rischiano l'esclusione dalle coppe europee, oltre a fortissime sanzioni economiche, mentre le altre 9 società coinvolte (Inter, Milan, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) hanno invece raggiunto un accordo con la UEFA.

"I dodici club fondatori - si legge in una parte del comunicato congiunto - hanno condiviso come la Super League rappresenti un’opportunità unica per offrire ai tifosi in tutto il mondo il miglior spettacolo possibile e per rafforzare l’interesse globale nel calcio, che non è un fatto immutabile e che è soggetto a nuovi trend generazionali. Inoltre, hanno condiviso che uno degli obiettivi principali è la promozione del calcio femminile su scala globale, una enorme, ma attualmente sottostimata, opportunità per il settore.