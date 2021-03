Svanberg è irrinunciabile? Mihajlovic: "Non avendo Ronaldo o Messi, per me lo sono tutti"

Svanberg è irrinunciabile? Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Dall'Ara contro la Sampdoria, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha risposto anche a questa domanda su uno dei protagonisti del 3-1 finale: "Non avendo Ronaldo o Messi, per me tutti sono irrinunciabili, come tutti possono andare in panchina. Durante la settimana mi devono dimostrare di poter andare in campo, poi sta a me fare le scelte".

