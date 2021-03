Theo Hernandez: "Sarei felice se Brahim Diaz restasse. Lo Scudetto? Credo nella rimonta"

vedi letture

Nel corso di una lunga intervista ad AS, quotidiano spagnolo, Theo Hernandez, terzino francese del Milan ha parlato anche di Brahim Diaz che è in prestito in rossonero dal Real Madrid. "Sarei felice che restasse al Milan almeno un altro anno. È un calciatore e un compagno eccezionale". Lo scudetto non è ancora un sogno da accantonare: "Credo nella rimonta perché manca ancora tanto. Lotteremo fino all'ultima giornata visto che l'Inter, anche se si è allontanata, può sempre perdere o pareggiare. I campionati spesso regalano sorprese. L'obiettivo è ovviamente la Champions e anche in quel caso sarebbe bellissimo perché il club non la gioca da tanto tempo".