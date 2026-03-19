Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Thuram e Bonny, Chivu vuole il cambio di passo. Pio Esposito centro di gravità

Thuram e Bonny, Chivu vuole il cambio di passo. Pio Esposito centro di gravità
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Non solo Thuram, per riprendere a marciare in campionato Chivu si aspetta anche il miglior Bonny, caduto in un loop appiccicoso di cattive prestazioni. Se il numero nove francese non sta passando un buon momento - nelle ultime dieci partite di campionato i gol segnati sono stati appena due - si può dire lo stesso anche dell’ex Parma. Angelo, così com’è soprannominato da Chivu e compagni, ha segnato appena una rete nelle ultime 17 partite in Serie A. Parliamo del centro contro il Pisa, arrivato con la partita chiusa a doppia mandata. Qualche acciacco fisico che ne ha condizionato il cammino, ma comunque niente di così opprimente da giustificare un cammino così negativo. Bonny si era presentato a San Siro alla grande, stupendo soprattutto per la sua capacità di essere incisivo anche nei pochi spezzoni di partita concessi. Forse incide il peso della responsabilità, visto che ora non può nascondersi e deve necessariamente giocare di più. Oppure, com’è probabile, quando le gambe non girano a dovere ne risente pesantemente. Questo è sicuramente un aspetto da migliorare, perché il grande attaccante - se vuole essere definito tale - deve saper trarre il massimo anche quando la lancetta della benzina è vicina alla riserva.

Chi invece sta mettendo benzina sulle gambe è Lautaro Martinez. L’ultima immagine in campo dell’argentino è stata la sua smorfia di sofferenza contro il Bodo Glimt, quando nella gara d’andata è uscito dal campo dopo un quarto d’ora della ripresa per il problema muscolare al polpaccio. Da quel momento - e non può essere solo una coincidenza - l’Inter è crollata: due gol subiti nel giro di due minuti dai norvegesi, sconfitta nella gara di ritorno, ko nel derby e pari con l’Atalanta. Uniche gioie le vittorie contro Lecce e Genoa. Insomma, quando il toro manca si sente ancora un vuoto difficile da colmare. L’argentino non è stato convocato dalla sua Nazionale e può concentrarsi totalmente sul recupero in campo. Tutto procede secondo il programma stabilito, anche se pare davvero difficile (se non impossibile), che il numero dieci possa giocare contro la Fiorentina.

Allora toccherà ad uno tra Bonny e Thuram affiancare Pio ESposito, centro di gravità permanente nell’ultimo periodo per l’attacco nerazzurro. Il classe 2005, non ha paura di portarsi la squadra sulle spalle e dopo i gol alla Dea sogna un altro gol pesanti. Se gli attaccanti si misurano anche al peso dei gol, se per l’Inter sarà scudetto una buona fetta sarà dell’ex Spezia. I muscoli mostrati contro Lecce (dove ha segnato il decisivo 1-0), e Juventus (rete del provvisorio 2-1), appartengono alla categoria dei gol che possono cambiare una stagione. Ma per Chivu e soci non è ancora tempo di bilanci e di bollicine di champagne osservando statistiche e record.

Articoli correlati
Goretzka e Gila per Allegri, La Gazzetta dello Sport titola: "Mercatone Milan" Goretzka e Gila per Allegri, La Gazzetta dello Sport titola: "Mercatone Milan"
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
Un talento al giorno, Douglas Owusu: esplosività e accelerazione sulla fascia Un talento al giorno, Douglas Owusu: esplosività e accelerazione sulla fascia
Altre notizie Serie A
Il colpo non riuscito del Como: in estate il tedesco Kuhn sarà sul mercato TMWIl colpo non riuscito del Como: in estate il tedesco Kuhn sarà sul mercato
Thuram e Bonny, Chivu vuole il cambio di passo. Pio Esposito centro di gravità Thuram e Bonny, Chivu vuole il cambio di passo. Pio Esposito centro di gravità
Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic
Lazio, tra infortuni e digiuno da gol: la stagione nera di Zaccagni Lazio, tra infortuni e digiuno da gol: la stagione nera di Zaccagni
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti TMW RadioMilan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Juventus, Yildiz è già meglio di Del Piero? Così la pensano gli ospiti TMW RadioJuventus, Yildiz è già meglio di Del Piero? Così la pensano gli ospiti
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 marzo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il colpo non riuscito del Como: in estate il tedesco Kuhn sarà sul mercato
Immagine top news n.1 Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic
Immagine top news n.2 Champions League, tutti i risultati e il quadro completo dei quarti di finale
Immagine top news n.3 Troppo Bayern Monaco per l'Atalanta, anche al ritorno. Nonostante ciò, De Roon fa la storia
Immagine top news n.4 La mossa disperata della Cremonese per la salvezza: esonerato Nicola, dentro Giampaolo
Immagine top news n.5 Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby
Immagine top news n.6 Champions League, tutti i risultati degli ottavi di finale: il Liverpool centra la rimonta
Immagine top news n.7 Questo Bayern fa paura: Atalanta ko anche al ritorno, 4-1. Fuori l'ultima italiana in Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.3 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.4 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Yildiz è già meglio di Del Piero? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Cremonese, dispiace per Nicola. Yildiz-Del Piero, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il colpo non riuscito del Como: in estate il tedesco Kuhn sarà sul mercato
Immagine news Serie A n.2 Thuram e Bonny, Chivu vuole il cambio di passo. Pio Esposito centro di gravità
Immagine news Serie A n.3 Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic
Immagine news Serie A n.4 Lazio, tra infortuni e digiuno da gol: la stagione nera di Zaccagni
Immagine news Serie A n.5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.6 Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, Matteazzi: “non dobbiamo assolutamente perdere la testa e dobbiamo fare tesoro degli errori commessi in queste due partite”
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Fini: "Non importa essere titolare, ma farsi trovare pronti quando il mister lo chiede"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: “ L'obiettivo che dicevo qualche tempo fa sembrava utopico ma ad oggi è più vicino”
Immagine news Serie B n.4 Bari, Pucino: "Orgogliosi della prestazione. Con la Carrarese fondamentale vincere"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: "Non avremmo meritato di perdere, buona prova di Pecorino"
Immagine news Serie B n.6 Dodici anni dopo Izzo torna a esultare con l'Avellino: e anche questa volta è un gol decisivo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza in Serie B, capitan Costa: "Emozioni indescrivibili anche a due giorni di distanza"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, il Potenza ipoteca il trofeo: 3-1 al Latina nella gara d’andata
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, c'è la finale d'andata: le formazioni ufficiali di Potenza-Latina
Immagine news Serie C n.4 Drago elogia il Benevento: "Esempio di come si deve programmare, lotterà per la A in pochi anni"
Immagine news Serie C n.5 Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, 20 anni con Vigorito: "Tante cadute, ma con voi mi sono sempre rialzato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cappelletti: "Serie A Women sempre più competitiva. Il prossimo passo è la sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince