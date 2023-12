tmw Ag.Audero: "In una squadra come l'Inter servono due titolari. Riscatto? E' prematuro"

Come va l'avventura all'Inter di Audero? E' una delle domande poste a Tullio Tinti, procuratore tra gli altri di Emil Audero, in merito al momento che sta attraversando il portiere dell'Inter. Questa la sua risposta a margine dell'Assemblea dell'Assoagenti in scena oggi a Milano: "Già alla Sampdoria aveva dimostrato di essere un portiere di livello ed è andato all'Inter consapevole di partire dietro. Quando gli è stata data l'opportunità si è fatto trovare pronto: io non avevo dubbi perché è un professionista esemplare e un portiere bravo. In una squadra come l'Inter ci vogliono due portieri titolari e quindi lui è un titolare come Sommer".

Avete già parlato del riscatto?

"Mi sembra un po' prematuro".

