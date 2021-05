tmw Aliprandi (Cor Sport): "Mourinho colpo che dà entusiasmo, ma dal mercato mi aspetto 3 colpi"

La Roma vince 2-0 il derby contro la Lazio, Fonseca prepara le valige e tra qualche giorno arriverà Mourinho. Del momento giallorosso e della stagione che si sta concludendo ne parliamo con Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole:

Che Roma è stata quella vista ieri contro la Lazio?

“Una partita preparata molto bene da Fonseca, soprattutto nella fase tattica e con nuove scelte a livello difensivo che hanno aiutato la Roma a nascondere le lacune mostrate in questa stagione. La Roma ha giocato il derby con quell’umiltà che molte volte nei big match non aveva dimostrato: abbandonato il pressing alto, tanto sacrificio dei giocatori in fase di copertura e ottime ripartenze. Finalmente si è vista quella concentrazione nelle due fasi che la Roma lentamente aveva perso in questo 2021. Per Fonseca e molti giocatori il derby è stato l’ultimo match giocato all’Olimpico con la maglia della Roma: il miglior modo per chiudere dopo una stagione al di sotto delle aspettative”.

Che segnale si vuole dare invece con l'arrivo di Mourinho?

“Si vuole dare un segnale di grande ripartenza, ma soprattutto di competitività. La prossima stagione sarà la prima vera dei Friedkin: il neo presidente ha dovuto fare i conti con gli errori della precedente proprietà sia per i problemi economici sia per le scelte tecniche degli ultimi anni. Dopo una stagione di delusioni i Friedkin hanno scelto un grande allenatore e un grande nome per riportare entusiasmo nella capitale”.

Come si muoverà la Roma sul mercato?

“La parola chiave in questo momento a Trigoria è sostenibilità. Tiago Pinto dovrà prima risolvere alcune situazioni in uscita: su tutte ci sarà da capire come finirà il rapporto con due giocatori in particolare e Dzeko e Mkhitaryan. Mi aspetto però tre colpi importanti per aiutare Mourinho: portiere, centrocampista e un grande attaccante da venti gol a stagione che è mandato alla Roma. Sono convinto che il GM troverà il giusto nome per far crescere la Roma".