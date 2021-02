tmw Andrade: "CR7 è sempre stato leader e uomo spogliatoio. Ibra invece è solo un solista"

Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno di Porto-Juventus, il doppio ex dell'incontro Jorge Andrade ha parlato anche del suo connazionale ed ex compagno di squadra nel Portogallo, Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Gli anni passano, ma Cristiano Ronaldo non perde colpi e, anzi, continua a confermarsi e migliorarsi stagione dopo stagione. È davvero impressionante".

Lui così come l'ancor più "vecchio" Zlatan Ibrahimovic, sempre in Serie A.

"Ma c'è una differenza enorme tra i due, almeno dal mio punto di vista: Ibra è un solista, che gioca sempre e solo per sé stesso e per i suoi risultati personali. CR7 invece è un uomo squadra, il leader di qualsiasi spogliatoio in cui si trova. Lo ricordo bene nelle tante gare giocate insieme col Portogallo, Cristiano era uno di quelli che riuscivano a far rendere al meglio anche tutti i compagni. Proprio così sta facendo anche alla Juventus e io naturalmente faccio il tifo per lui e per i bianconeri, non solo questa sera".