tmw Atalanta su Tomiyasu: il Bologna non fa sconti, servono 20 mln. Occhio al Tottenham

L'Atalanta sta lavorando con il Bologna per chiudere l'acquisto di Takehiro Tomiyasu. I felsinei continuano a chiedere 20 milioni di euro, non sembrano avere intenzione di abbassare le pretese e questo potrebbe rappresentare un problema. In mezzo c'è anche il riscatto di Musa Barrow, per 15 milioni, da parte dei rossoblù e il possibile inserimento di una contropartita. Dall'altra parte resta poi anche la possibilità che il Tottenham presenti un'offerta per il giapponese, che starebbe valutando l'ipotesi di un'esperienza in Premier League.