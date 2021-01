tmw Crotone, con Di Carmine in rossoblù si allontana Bonazzoli: i dettagli

Samuel Di Carmine è un nuovo giocatore del Crotone e di conseguenza, si allontana notevolmente l'arrivo in Calabria di due giorni di Federico Bonazzoli, in forza al Torino ma di proprietà della Sampdoria: il calciatore aveva chiesto due giorni di tempo dopo l'accordo tra società, ma il club pitagorico ha deciso di lasciare stare e puntare forte sullo scaligero, arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.