tmw Crotone, si sblocca Ounas: il giocatore ha detto sì alla proposta dei pitagorici

Adam Ounas ha detto sì al Crotone. Già nei giorni scorsi il Cagliari aveva dato il via libera all'addio dell'esterno, così come il Napoli proprietario del cartellino. Il giocatore si era poi preso qualche ora di tempo per valutare la destinazione e ora è arrivato il via libera. Adam Ounas sarà un nuovo rinforzo del Crotone.