tmw Damiani: "Pellegri al Milan? Non migliora certo la squadra. E' tutto da vedere sul campo"

"Il Milan ha preso Pellegri? Non migliora certo la squadra. Ha dimostrato di avere qualità, ma è tutto da vedere sul campo". Parla così l'operatore di mercato Oscar Damiani ai microfoni di TMW: "Al Monaco ha fatto vedere qualcosa ma ha avuto poca continuità per via degli infortuni. Se sta bene ha qualità sia tecniche che di testa. Deve stare bene fisicamente".

