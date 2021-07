tmw Ds Cagliari: "Nainggolan? E' dell'Inter. Nandez? Felici di averlo con noi"

Al termine della cerimonia di compilazione dei calendari di Serie A Stefano Capozucca, ds del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente: “Nainggolan? È un giocatore dell’Inter. Nandez? Siamo contenti di averlo con noi. Lui una possibile contropartita per Nainggolan? No assolutamente. Dalbert nome per il Cagliari? No assolutamente. Godin? Arriva il 27, finisce le vacanze”.