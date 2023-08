tmw Ecco Pellegrino! Le prime immagini in Italia del nuovo acquisto del Milan

Marco Pellegrino è arrivato in Italia, a Milano, e nelle prossime ore svolgerà l'iter per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il volo che trasportava il difensore argentino classe 2002 è atterrato all'aeroporto di Linate ed in calce ecco le prime immagini del nuovo acquisto che il Diavolo si appresta ad accogliere.

Acquisto a titolo definitivo, agli argentini del Club Atletico Platense che ne detengono il cartellino il Milan verserà 3 milioni di euro garantendo inoltre anche una percentuale sulla futura rivendita. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con i rossoneri, intanto eccolo muovere i suoi primi passi italiani.