Fiorentina, Commisso: "Offerti 40 mln lordi in 5 anni a Vlahovic. Mi sto un po' infastidendo"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a 360° della trattativa del rinnovo di Vlahovic a margine di un evento a Firenze. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non so se firmerà, stiamo calmi. Sono mesi che ci stiamo lavorando, un giorno siamo positivi, altri meno. Ma non sono né positivo né negativo. Parlo con Dusan e mi dice che lui pensa solo al campo e che devo parlare con i suoi agenti, poi parlo con i procuratori e mi dicono che devo parlare con il giocatore. Noi a Firenze siamo professionisti e facciamo tutto sul serio. Venga qui il procuratore a trattare, lui deve fare la trattativa. La cosa che dico è che sarebbe la più grande cifra mai data a un giocatore della Fiorentina, inclusi Batistuta e Rui Costa".

Come si fa a non firmare un contratto del genere?

"Si sta prendendo un grande rischio, gliel'ho detto. Noi gli offriamo un contratto di 5 anni a 40 milioni di euro lordi. Io lavoravo un anno per prendere quello che prenderebbe in due o tre giorni. Non so dove si sia arrivati con questo calcio".

Si sta infastidendo?

"Un po' sì, la Fiorentina non è solo Vlahovic, c'è il gruppo e lo vogliamo mantenere concentrato".

Quando aspetterà?

"Che devo fare? Vorrei che si facesse subito, avrei voluto che si risolvesse la questione dopo l'ultima sosta delle Nazionali, ma così non è stato".

Parlando dell'attualità. Domenica arriverà il Napoli, cosa si aspetta dai tifosi viola?

"Se vogliamo essere rispettati dobbiamo rispettare gli altri. Sono stati fatti dei cori contro le persone del sud, con quelli della Juventus è finita da tempo, su Vlahovic sono state dette parole non belle a Bergamo e non si possono fare queste cose. Vogliamo accogliere i tifosi del Napoli a Firenze, sperando che perdano. De Laurentiis ha fatto grandi cose, ma non ha speso niente per comprare il club".

Che gara di aspetta contro il Napoli?

"Sono ottimista che i ragazzi faranno una grande partita".

L'agente di Vlahovic pensa al giocatore?

"La verità è che non lo so. Un giorno fa una cosa, un altro giorno ne fa un'altra. Spero solo che rispettino la Fiorentina, Firenze e Commisso. Sto facendo il massimo per lui e ho da sempre un grande rapporto con Dusan".