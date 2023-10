tmw Fiorentina, Pradè: "Viola Park determinante anche sul mercato, attrae i calciatori"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato dalla sala stampa del Viola Park durante l'evento di inaugurazione al pubblico del nuovo centro sportivo della Fiorentina: "Anche sul mercato il Viola Park diventa determinante. Quando un calciatore vede questo posto è attratto. Ora abbiamo due fonti di attrazione, Firenze e ora anche il Viola Park. Questo centro sportivo ci fa fare un upgrade importante. Per noi è un privilegio lavorare qui dentro. A livello sportivo ti fa la differenza in tutto, anche nel seguire il settore giovanile. Dai un senso di appartenenza che prima era impossibile".

Come vi sentite a livello nazionale sulle infrastrutture?

"A livello calcistico sono contento per la Fiorentina. Quello che faranno le altre squadre non lo so. Questo investimento aiuterà anche Firenze, è un biglietto da visita importante. Sarà fondamentale anche per il futuro degli stadi, perché il bello chiama il bello".

Come cambia il lavoro da direttore sportivo in un contesto così?

"Qua ci vengo sempre volentieri, stai meglio qui che a casa. Quando torniamo dalle trasferte ci fermiamo sempre tutti qua. Ci fa risparmiare tanto tempo".

E questo inizio di stagione?

"Noi ci aspettavamo di fare bene. Ma io sono un direttore navigato, sono un capitano che sa gestire le situazioni. Abbiamo avuto uno stop con l'Inter, ora dobbiamo ripartire forte dopo questa sosta. E' facilissimo passare dal mare calmo al mare mosso, e questo l'ho detto anche a Italiano".