tmw I verdetti della stampa. Sampdoria: Ranieri il condottiero, Ramirez fra le delusioni

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore?

IL MIGLIORE

Danilo Sanguineti, La Stampa - "Sicuramente Bereszynski per la continuità di rendimento, superiore rispetto a quella degli anni precedenti e soprattutto perchè è andata in crescendo risultando nel girone di ritorno un giocatore decisivo e costantemente fra i primi tre della squadra. Poi direi anche Thorsby, uomo ovunque e tatticamente preziosissimo con una combattività inesauribile realizzando anche tre reti importanti".

Alessandro Bacci, Telenord - "Il migliore direi Augello. Il terzino sinistro blucerchiato ha dimostrato grande continuità nel corso della stagione e un costante miglioramento".

Diego Anelli, Sampdorianews.net - "Audero: da delusione a uomo in più. Avrei potuto citarne parecchi, in primis Augello, Thorsby e Candreva, ma l'ex Venezia, nonostante la giovane età, ha messo in luce personalità e carattere, rivelandosi un portiere in grado di assicurare punti in più nell'arco della stagione. Mentalmente ha resettato e ha trasformato le critiche in motivazioni, un'inversione radicale ancora più rara considerando la delicatezza del ruolo".

IL PEGGIORE

Danilo Sanguineti, La Stampa - "I due che sono stati deludenti direi Regini, anche se è stato chiamato in causa poco, e La Gumina. Anche l'attaccante non è stato utilizzato tantissimo ma non ha sfruttato le occasioni, forse non favorito neanche dal modulo”.

Alessandro Bacci, Telenord - “Chi non ha brillato quest’anno, Gaston Ramirez. Il trequartista uruguaiano poteva essere un uomo chiave ma, obiettivamente, ha sprecato tutte le occasioni”.

Diego Anelli, Sampdorianews.net - “Ramirez. La sua situazione contrattuale poteva rappresentare una zavorra portandolo ad un minutaggio ridotto vista la concorrenza offensiva. Fatta tale premessa, in ogni caso ci si aspettava molto di più da uno degli elementi tecnicamente più forti dell'organico, in grado di gonfiare la rete, regalare assist e verticalizzazioni. Le occasioni per mettersi in mostra sono scemate nel girone di ritorno, ma Ranieri non lo ha mai accantonato, a testimonianza dell'enorme stima e fiducia nei suoi confronti".

VOTO ALLA SQUADRA

Danilo Sanguineti, La Stampa - "Direi che è stata una stagione da 7,5. La Sampdoria ha avuto un andamento costante, non ha mai avuto grossi cali, ma solo delle flessioni mantenendosi comunque sopra la linea di galleggiamento. Ha fatto appena meglio di quanto era nelle sue possibilità basiche".

Alessandro Bacci, Telenord - "Direi un 6,5. La squadra non ha mai rischiato posizionandosi al nono posto in classifica e raggiungendo quota 52 punti".

Diego Anelli, Sampdorianews.net - "8. Nel 'suo' campionato la Sampdoria è arrivata seconda, alle spalle del Sassuolo. Con l'attuale situazione e i valori del campionato risultava pressochè impraticabile fare meglio. Questa squadra ha dimostrato di essere un gruppo, si è tolta diverse soddisfazioni e non è andata in vacanza nel finale, un ulteriore step di maturità rispetto al recente passato".

VOTO ALL’ALLENATORE

Danilo Sanguineti, La Stampa - "7,5 anche a lui. Ha tenuto la barra dritta, ha seguito le sue idee. La maggior parte delle volte ha avuto ragione, qualche volta ha avuto torto però pensiamo che il nono posto è il risultato migliore degli ultimi sei anni. Era dal 2014-2015 che la Sampdoria non arrivava così in alto, settimo posto con Mihajlovic, mentre Giampaolo nel suo triennio ha ottenuto come miglior piazzamento un nono posto eguagliato quest’anno. Quindi anche Ranieri merita una promozione con ampia sufficienza".

Alessandro Bacci, Telenord - "A Ranieri do un 7,5 per aver raggiunto l'obiettivo 52 punti che sembrava un’utopia ma lui ci ha sempre creduto. Il voto comprende ovviamente anche il nono posto e anche per il grande stile dimostrato nel suo addio".

Diego Anelli, Sampdorianews.net - "Ranieri 9: dopo una clamorosa salvezza fa viaggiare costantemente la Sampdoria nella parte sinistra della classifica, raggiungendo quota 52 punti, una chimera secondo alcuni 'esperti'. La sua è una Sampdoria solida, compatta, con un'identità ben precisa. Una Guida in tutto e per tutto".