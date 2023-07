tmw Il Milan vuole Reijnders: Diavolo fiducioso di chiudere con l'AZ a meno di 20 milioni di euro

vedi letture

Il Milan vuole chiudere Tijjani Reijnders. Il centrocampista dell'AZ Alkmaar, ritenuto un giocatore utile per più ruoli, è da tempo finito nel mirino dei rossoneri, che stanno cercando di rinforzare il reparto di mezzo dopo aver perso Sandro Tonali, trasferitosi al Newcastle, e non hanno in mente di fermarsi a Ruben Loftus-Cheek, già arrivato dal Chelsea.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la dirigenza del Diavolo ha avuto nuovi contatti per cercare di portare avanti l'operazione ed è fiduciosa di riuscire a concluderla per una cifra inferiore a 20 milioni di euro. Resta comunque ancora da limare la distanza economica tra le parti che c'è. Nell'ultima stagione il classe '98 ha giocato 54 partite, mettendo a referto 7 gol e 12 assist. Numeri che, se confermati in Italia, potrebbero svoltare la fase offensiva del Milan.