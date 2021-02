tmw Incontro Stipic-Milan per Calhanoglu: quali sono le posizioni e le distanze prima del summit?

vedi letture

Hakan Calhanoglu e il Milan. L'agente del trequartista rossonero, Gordon Stipic, è nella sede rossonera. Una trattativa per il rinnovo che va avanti da lunghe settimane ma che per adesso non ha portato a nessuna fumata bianca. Le parti si sono avvicinate ma non ancora abbastanza e secondo quel che è emerso negli scorsi giorni, prima di questo rendez vous, servirà un sostanzioso aumento della proposta da parte del Milan.

Che distanze? L'offerta del Milan è stata di poco inferiore ai 4 milioni di euro. La richiesta non è stata formalizzata, da parte dell'entourage non c'è stata una cifra sbattuta sul tavolo della dirigenza rossonera. C'è però l'intenzione di ottenere un ingaggio più alto, o comunque bonus molto facili da inserire annualmente oppure ancora una cifra importante alla firma.

Perderlo, a che costo? Un'intesa non raggiunta, nel calcio, è sempre possibile. A che prezzo, però, il Milan rischierebbe di perdere Calhanoglu, un 10 perfettamente integrato nell'ambiente e coi compagni? Rinnovarlo adesso potrebbe significare anche poter avere un capitale da cedere eventualmente la prossima stagione, senza perderlo a zero. Perderlo vorrebbe dire magari prender sì un giocatore nel ruolo dall'ingaggio inferiore ma anche con tutti i rischi tecnici del caso e con i costi del cartellino per acquistarlo. Per questo il Milan, saggiamente, sta portando avanti la trattativa con Stipic per il rinnovo di Calhanoglu. Una firma che in fondo vogliono anche dalla sponda del numero 10.