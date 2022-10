tmw Inter-Barcellona, anche Laporta arrivato al pranzo UEFA: le immagini del presidente

Consueto pranzo UEFA a Milano tra le dirigenze di Inter e Barcellona, in vista della sfida di questa sera a San Siro tra i nerazzurri e i blaugrana, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo l'arrivo di Zanetti, Marotta, Antonello e Zhang, è stato il turno di Joan Laporta , numero uno dei catalani. Di seguito le immagini di TMW.

