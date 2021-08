tmw Inter, Besiktas forte su Nainggolan: il Ninja non chiude la porta, ma serve offerta più alta

vedi letture

Il Besiktas punta con decisione su Radja Nainggolan. I turchi hanno individuato nel belga, in uscita dall’Inter, il rinforzo per il proprio centrocampo: dopo i contatti delle ultime ore, il club turco è pronto a offrire al Ninja un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Per il giocatore, la priorità resta tornare a Cagliari ma, visti anche i tempi lunghi della trattativa fra i sardi e l’Inter, Nainggolan non ha chiuso le porte alla Turchia e anzi è pronto a considerare in maniera concreta un trasferimento a Istanbul. A patto, però, che il Besiktas alzi la posta: se farà arrivare un’offerta più ricca, per capirsi più vicina ai 3 milioni stagionali che ai 2, l’affare si può chiudere. Resta da risolvere, infine, la questione buonuscita: l’Inter è disposto a concederla, ma a cifre inferiori rispetto a quelle che vorrebbe Nainggolan.