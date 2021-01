tmw Inter, l'Eintracht Francoforte fa sul serio per Pinamonti. E il calciatore apre

vedi letture

L'Eintracht Francoforte fa sul serio per Andrea Pinamonti. Adi Hütter, tecnico dei tedeschi, ha recentemente confermato il gradimento nei confronti dell'attaccante dell'Inter: "Se lo conosco? Certamente, è un giocatore molto interessante". Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non ci sono dunque solamente tanti club di Serie A sul classe '99, ma anche la squadra che milita in Bundesliga. L'Eintracht segue Pinamonti da molto tempo, sia il mister che il direttore sportivo vorrebbero portarlo in Germania e da parte del calciatore la piazza è molto apprezzata. Adesso c'è da trovare l'accordo con l'Inter, che comunque non vuole perdere il giocatore a titolo definitivo: una proposta in prestito invece sarebbe ben accolta dai nerazzurri.