tmw Inter, la rifinitura pre-Benfica: riecco Cuadrado, lavorano a parte Sensi e Frattesi

Torna ad allenarsi l'Inter, in vista della partita di Champions League di domani sera in cui i nerazzurri dovranno ospitare il Benfica. Giornata di vigilia e rifinitura per il gruppo di Inzaghi, nel quale ha fatto il suo rientro oggi l'esterno Cuadrado. Assenti Sensi e Frattesi, oltre ad Arnautovic: i due centrocampisti lavorano a parte e non saranno della gara.