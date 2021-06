tmw Inter Primavera, cambia l'allenatore: addio Madonna. Chivu in pole per la sostituzione

Nonostante il secondo posto al termine della regular season e l'accesso diretto alle Final Four per lo scudetto, l'Inter Primavera e il tecnico Armando Madonna si separeranno. Dopo un paio di incontri in sede Inter, non è stato trovato un nuovo accordo tra le parti. Il primo candidato forte per la panchina è l'attuale guida dell'Under 18, Christian Chivu che ha chiuso in testa la stagione regolare e, venerdì a Cesena, si giocherà la semifinale scudetto contro il Genoa.