tmw Inter, rifinitura alla Pinetina pre Bayern: assente Dzeko. Niente di grave, ok per la Juve

L'Inter è scesa in campo da pochi minuti alla Pinetina per la seduta di rifinitura in vista della sfida contro il Bayern Monaco in Champions League, che dal punto di vista della classifica non conterà niente. Oltre a Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic e Danilo D’Ambrosio, non è presente neanche Edin Dzeko, a scopo precauzionale per una botta presa nell’allenamento di ieri: il bosniaco si sta allenando in palestra e successivamente si aggiungerà al gruppo. Sarà Inzaghi a decidere se farlo giocare o meno contro il Bayern: niente di grave ma in vista della gara contro Juventus di domenica la prudenza è d'obbligo.