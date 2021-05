tmw Inter, rinnovi congelati fino a fine mercato. Discorso diverso per Brozovic, in scadenza

L'Inter non ha in programma di rinnovare il prima possibile i contratti di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Per entrambi manca solo la firma su due accordi già praticamente formalizzati, ma l'idea è quella di poterli mettere eventualmente sul mercato in caso di offerta straordinaria. Questo perché Martinez e Bastoni, nell'idea dell'Inter, sono più facilmente rimpiazzabili degli altri gioielli come Lukaku e Barella.

DISCORSO DIVERSO PER BROZOVIC - In agenda invece c'è un incontro per il rinnovo del centrocampista croato, che chiede 5,5 milioni di euro all'anno (ora ne percepisce circa 3,5). È però in scadenza al 30 giugno del 2022 e quindi ci sarà un tentativo per trovare un accordo per evitare il parametro zero nella prossima estate.