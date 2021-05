tmw Juve flop in campionato? Lippi: "Lo dissi e lo ripeto adesso: non è solo colpa di Pirlo"

vedi letture

"Ribadisco il mio pensiero di inizio stagione. Quando tutti giudicavano un rischio per la Juve il fatto di prendere un allenatore senza esperienza, io dissi - conoscendo molto bene Pirlo e le sue qualità - che non sarebbe stata solo colpa dell'allenatore se la squadra non fosse riuscita a centrare gli obiettivi in campionato, ma anche colpa di altre motivazioni tecniche e di qualità dei giocatori". Parla così Marcello Lippi, dal Teatro Comunale di Pietrasanta in occasione dell'evento 'Calcio a tutto tondo: "L'avvento del VAR? Non può non essere considerato positivo. Semplicemente, se c'è un qualcosa che sfugge all'arbitro, è giusto che il VAR lo richiami per andare a vederlo".