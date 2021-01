tmw Kulusevski cerca il sorpasso su Morata: la situazione in vista della Supercoppa

vedi letture

Alvaro Morata verso la panchina. Questa l’ultima indiscrezione in casa Juventus in vista della sfida di Supercoppa Italiana in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per l’occasione, Andrea Pirlo sta concretamente pensando di lanciare dal primo minuto Dejan Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo considerate le condizioni fisiche non ottimali dell’attaccante spagnolo.