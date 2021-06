tmw L'Inter non ha fretta per Nainggolan, a meno di accelerate per Nandez

L'Inter sta valutando la posizione di Radja Nainggolan, centrocampista che nelle ultime due stagioni (tranne per qualche mese) ha giocato nel Cagliari in prestito. Il belga ha una chiara opinione: se non dovesse rimanere in nerazzurro, la sua scelta sarà quella di tornare in Sardegna. Il problema attualmente è dato sì dall'ingaggio, ma anche dall'eventuale buonuscita che dovrebbe prendere in caso di rescissione consensuale, un anno prima della fine del contratto.

L'INTER NON HA FRETTA - In questo senso Nainggolan può essere una carta perfetta per arrivare a Nahitan Nandez, uruguagio che piace molto ai nerazzurri. A quel punto può esserci un'impennata - come successo del resto a dicembre, quando è stato trovato un accordo con molta rapidità - altrimenti il rischio è che la questione possa protrarsi ancora per qualche settimana.