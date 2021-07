tmw La Serie A torna su Laurienté. Per l'esterno del Lorient c'è l'interesse di Udinese e Spezia

Torna in orbita della Serie A il nome di Armand Laurienté, esterno d'attacco classe '98 del Lorient, già accostato in passato anche al Milan. Tra i giocatori più in luce del campionato francese, il giocatore nelle ultime ore ha riscosso l'interesse anche di altri vari club del massimo campionato italiano, su tutti Udinese e Spezia.