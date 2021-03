tmw Lazio, caso tamponi: iniziato il processo. Torino non ammesso come parte interessata

vedi letture

Il processo sul caso tamponi della Lazio è iniziato. Non è stato ammesso il Torino come parte 'ad opponendum', ovvero come parte interessata al fianco della procura federale per sanzionare la Lazio. La società granata si voleva costituire come parte interessata dopo che i biancocelesti avevano schierato Ciro Immobile nella gara contestata dello scorso 1 novembre.