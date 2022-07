tmw Lazio, fissate le visite mediche di Casale: sarà in Paideia domattina

Colpo Nicolò Casale per la Lazio, che dopo un lungo inseguimento ha centrato l'obiettivo che Sarri aveva richiesto già nello scorso mercato di gennaio: il centrale sarà domani in Paideia per le visite mediche di rito col suo nuovo club.