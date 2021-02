tmw Lazio, il Lipsia pensa a Igli Tare: la situazione

Sirene dalla Germania per il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Il dirigente biancocelesti è finito nel mirino della Red Bull per il progetto Lipsia. Tare è un profilo molto apprezzato dal management del club tedesco, forse il più gradito. Il lavoro svolto in Italia con la Lazio non è passato inosservato. Il nome del dirigente albanese è cerchiato in rosso in casa Lipsia, ancora nessun contatto ma è uno scenario che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La società tedesca infatti cerca una figura di spessore in vista della prossima stagione. E Igli Tare può diventare più di un’idea...