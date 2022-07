tmw Lazio, Immobile svela la nuova maglia per la stagione 2022-2023: la foto

vedi letture

La Lazio svela in Piazza del Popolo a Roma la nuova maglia ufficiale per la stagione 2022-2023 facendola indossare al capitano Ciro Immobile. Classici colori biancocelesti per la casacca home del club di Lotito, con il bomber laziale che è stato salutato dall'ovazione dei tantissimi tifosi presenti all'evento organizzato insieme a Mizuno, nuovo sponsor tecnico della Lazio.