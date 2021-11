tmw Lazio, sorpresa Zaccagni: il centrocampista si è allenato. Può tornare tra i convocati

vedi letture

Bella notizia per Maurizio Sarri nella seduta al rientro da Marsiglia. Con il gruppo, composto dai giocatori non utilizzati ieri sera, si è rivisto Mattia Zaccagni, out da due settimane per trauma distorsivo al ginocchio destro. L'ex Verona ha partecipato anche alla partitella, segnando un gol a giro: a sorpresa può tornare tra i convocati per la Salernitana.