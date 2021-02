tmw Mascherano: "Ansu Fati e Pedri grandi prospetti. Messi stesso mi ha parlato bene di loro"

vedi letture

Intervistato da TMW a margine della sua nomina come nuovo ambasciatore de LaLiga in Argentina, El Jefecito Javier Mascherano ha parlato così dei giovani talenti del Barcellona di oggi: "Pedri, Trincao e Ansu Fati (accostato anche alla Juve, ndr) hanno un grande potenziale. Non è scontato giocare a questi livelli a 18-19 anni, ma soprattutto Pedri e Ansu sono riusciti a trovare continuità di rendimento e diventare addirittura titolari. Messi e altri ex compagni blaugrana mi hanno parlato molto bene di loro, descrivendomeli come ragazzi che hanno tanta voglia di continuare a migliorare e migliorarsi. La strada è quella giusta".

C'è invece un talento del calcio argentino che vedrebbe bene in Europa, in particolare ne LaLiga?

"Direi il classe 2002 David Ayala, centrocampista e numero 5 molto simile a Fernando Redondo per caratteristiche. Ho giocato con lui nell'Estudiantes e credo che sarebbe davvero ideale per il campionato spagnolo".