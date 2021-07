tmw Milan, Giroud ha concluso le visite mediche. Ora i test d'idoneità, poi la firma

Prosegue la prima giornata milanese del centravanti francese Olivier Giroud. Il calciatore ormai ex Chelsea ha da poco terminato le visite mediche per conto del Milan e, a breve, sosterrà i test di idoneità sportiva. Poi per Giroud sarà il momento della firma sul contratto, di durata biennale.