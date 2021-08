tmw Milan, Hauge va all'Eintracht: documenti ok, il norvegese è già in Germania

Si chiude oggi l'avventura in rossonero di Jens Petter Hauge: tutto fatto con l'Eintracht e documenti già scambiati tra i club, si attende solo l'ok medico (l'esito delle visite, standard per ogni trattativa) per dare ufficialità dell'operazione. Il norvegese è già in Germania, l'operazione si fa in prestito con obbligo di riscatto.