tmw Milan, pressing per Kaio Jorge: problemi legati alle commissioni per gli agenti

Il Milan spinge per prelevare Kaio Jorge dal Santos. Ci sono due soluzioni valide: a gennaio a parametro zero oppure anticipare in estate l'acquisto. Il Milan sta lavorando ad entrambe le possibilità. Dipende dall'evoluzione della trattativa e dalla concorrenza di altri club. Il costo dell'operazione, se venisse conclusa in estate, sarebbe di 10 milioni di euro, ai quali dovrebbero poi essere aggiunte le commissioni. Il nodo sta proprio qui, con gli agenti del calciatore che potrebbero abbassare le loro pretese ma solo di poco. Il calciatore ha fatto una sorta di promessa al Santos di non partire a zero, ma solo nei prossimi giorni sarà più chiaro se il Milan è disposto a mettere sul piatto sia i soldi per il cartellino che quelli per le commissioni.